Заражение человека COVID-19 от животных до сих пор не доказано

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Доказанных случаев заражения человека коронавирусом от домашних или диких животных нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании президиума РАН.

На сегодняшний день доказанных случаев заражения человека от домашнего или дикого животного нет, — цитирует ТАСС Попову.

В связи с этим, по её словам, эту тему, как эпидемиологически значимую, российские специалисты в настоящее время не рассматривают.

Как писал NEWS.ru, человек, переболевший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней, даже если у него нет симптомов. Об этом сообщила Анна Попова, сославшись на наблюдения западных специалистов. По данным отечественных медиков, переболевший человек выделяет вирус до 48 дней.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровели 884 305 человек.