Запеченная цветная капуста с яйцом и сыром! Вкусное низкокалорийное блюдо! Этот простой рецепт превращает обычную цветную капусту в ароматное и сытное блюдо с хрустящей сырной корочкой. Идеально для полезного ужина или легкого перекуса!

Ингредиенты (на 2-3 порции)

Цветная капуста — 400 г

Яйца — 3 шт.

Твердый сыр (легкий) — 100 г

Сметана 10% — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Разберите цветную капусту на соцветия и отварите в подсоленной воде 5 минут до полуготовности. В это время приготовьте заливку: взбейте яйца со сметаной, добавьте соль и перец по вкусу. В форму для запекания выложите капусту, равномерно залейте яичной смесью и посыпьте сверху натертым сыром. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Полезные советы: для пикантности добавьте в заливку щепотку паприки или сушеного чеснока. Перед запеканием можно посыпать капусту панировочными сухарями для хрустящей корочки.

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