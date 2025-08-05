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05 августа 2025 в 09:00

Запеченная цветная капуста с яйцом и сыром! Вкусное низкокалорийное блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченная цветная капуста с яйцом и сыром! Вкусное низкокалорийное блюдо! Этот простой рецепт превращает обычную цветную капусту в ароматное и сытное блюдо с хрустящей сырной корочкой. Идеально для полезного ужина или легкого перекуса!

Ингредиенты (на 2-3 порции)

  • Цветная капуста — 400 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Твердый сыр (легкий) — 100 г
  • Сметана 10% — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Разберите цветную капусту на соцветия и отварите в подсоленной воде 5 минут до полуготовности. В это время приготовьте заливку: взбейте яйца со сметаной, добавьте соль и перец по вкусу.
  2. В форму для запекания выложите капусту, равномерно залейте яичной смесью и посыпьте сверху натертым сыром. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Полезные советы: для пикантности добавьте в заливку щепотку паприки или сушеного чеснока. Перед запеканием можно посыпать капусту панировочными сухарями для хрустящей корочки.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста по-восточному.

капуста
яйца
сыр
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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