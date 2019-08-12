https://static.news.ru/photo/8d77f9d8-bd84-11e9-818c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники Южно-Уральского государственного университета улучшили рецептуру ржаного «Бородинского» хлеба, добавив в него семена чиа и кунжут.

Наталья Наумова, профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ, рассказала, что смесь муки из семян чиа и кунжута содержит рекордное количество меди, кальция, железа и других минералов, что способствует повышению пищевой и биологической ценности хлеба, передаёт РИА Новости .

Кроме того, новая рецептура снижает глютеновую нагрузку на организм и отличается повышенным содержанием белка, отметили в ЮУрГУ.

Как писал News.ru ранее, специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору качественного хлеба. Они обращают внимание на то, что хлеб должен быть без вмятин и трещин, а форма продукта должна быть правильной и гладкой. Этикетка на хлебе должна содержать полную информацию о продукте, дате его изготовления и сроке годности. В ведомстве подчеркнули, что хлеб из белой муки сохраняет свои свойства до 24 часов, тогда как ржано-пшеничный можно употреблять до 36 часов.