Замглавы одного из департаментов Минпромторга задержали

https://static.news.ru/photo/408ce628-f42a-11ea-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали 11 сентября 2020 года замдиректора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева, передаёт пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, сейчас для него (Антона Исаева. — NEWS.ru) избирается мера пресечения, — пишет ТАСС.

Минпромторг добавил, что министерство оказывает необходимое содействие следственным органам. Речь идёт о нанесении ущерба государству.

Накануне, 10 сентября 2020 года, ведущий советник отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев задержан в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Он добавил, что с чиновником проводятся следственные действия, но комментировать фабулу дела отказался. В Басманном суде Москвы агентству сообщили, что Ликучеву избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 8 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено бывшему замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Кроме того, он обвиняется в мошенничестве с госконтрактами на ремонт военной техники. В настоящее время он находится под стражей. За него вступились пять генералов. Защита просила приобщить их поручительства к делу.