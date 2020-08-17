Заместитель проректора МГУ стал жертвой мошенников

https://static.news.ru/photo/95f454ee-e08d-11ea-99e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники украли у зампроректора МГУ имени Ломоносова 400 тысяч рублей. Они обманом заставили высокопоставленного сотрудника университета перевести деньги.

Как сообщает телеканал «360», зампроректору позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что якобы у него хотят незаконно списать деньги. Мошенник уговорил жертву перевести 400 тысяч рублей на его счёт. Пострадавший так и сделал, воспользовавшись банкоматом ПАО «Тинькофф».

Отмечается, что данную сумму мужчина получил от Сбербанка в качестве кредита. Полиция устанавливает данные счёта получателя.

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