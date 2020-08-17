Заместитель проректора МГУ стал жертвой мошенников

Мошенники украли у зампроректора МГУ имени Ломоносова 400 тысяч рублей. Они обманом заставили высокопоставленного сотрудника университета перевести деньги.
Как
Отмечается, что данную сумму мужчина получил от Сбербанка в качестве кредита. Полиция устанавливает данные счёта получателя.
Как писал NEWS.ru, часы стоимостью €300 тысяч стали добычей группы молодых людей из Северной Африки, которые напали в одном из ночных клубов Барселоны на российского футболиста Фёдора Смолова.
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