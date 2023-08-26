«Замечательный человек»: Наина Ельцина про смерть Филатова Наина Ельцина: Филатов был замечательным человеком

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Сергей Филатов

Ушедший из жизни экс-глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов был замечательным человеком и одним из самых активных сторонников реформ в стране, сказала Наина Ельцина, слова которой привела в комментарии NEWS.ru пресс-служба Ельцин Центра. По ее словам, Филатов был надежным соратником главы государства.

Пришло горькое известие — ушел из жизни замечательный человек Сергей Александрович Филатов. Он прожил долгую и очень достойную жизнь. Для него не было выбора, какую сторону баррикад занять. Человек, мечтающий, чтобы наша родина стала достойной цивилизованной страной, он стал одним из активнейших сторонников демократических реформ, — сказала вдова первого президента РФ.

Она напомнила, что в 1990 году Филатов был избран народным депутатом, а потом занял пост первого зампредседателя Верховного Совета РФ. По словам Ельциной, это была «совсем не парадная должность», требовавшая смелости в отстаивании своих убеждений. Борис Ельцин ценил таких людей и в 1993 году пригласил Филатова на должность руководителя президентской администрации. Филатов возглавлял администрацию в течение трех лет, и все это время его репутация и как политика, и как человека, в любых обстоятельствах оставалась безупречной, отметила она.

Я всегда буду помнить Сергея Александровича Филатова, доброго умного человека, настоящего российского интеллигента. Мои самые искренние соболезнования его семье и друзьям, — заключила Ельцина.

Ранее бывший вице-президент России Сергей Руцкой назвал Филатова «заблудившимся» политиком. Он отметил, что Филатов долгое время находился в компартии крупного предприятия, а после этого стал зачинщиком беспорядков в России, которые привели к государственному перевороту в 1993 году.

О смерти экс-главы администрации первого президента России сообщила его дочь. Филатов скончался на 88-м году жизни. Причины его смерти не называются.