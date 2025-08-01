Заливаю кипятком и получаю суперпомидоры на зиму! Рецепт для новичка!

Заливаю кипятком и получаю суперпомидоры на зиму! Рецепт для новичка!

Маринованные помидоры на зиму — просто и вкусно! Когда хочется сохранить вкус лета до самых холодов, этот рецепт станет настоящей находкой. Маринованные помидоры по этому способу получаются невероятно вкусными — в меру сладкими, с приятной кислинкой и потрясающим ароматом специй. А главное — готовятся они элементарно, без лишних хлопот. Попробуйте — и эти помидоры станут вашей любимой заготовкой!

Готовим шаг за шагом:

Начните с подготовки овощей. 3 кг плотных помидоров (лучше сливки или черри) тщательно промойте и обсушите. 1-2 болгарских перца очистите от семян и нарежьте крупными кусками, 1-2 головки чеснока разделите на зубчики и очистите.

В стерильные 3-литровые банки уложите помидоры, перекладывая их кусочками перца и зубчиками чеснока. Добавьте специи: 3-4 горошины душистого перца, 5-6 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа.

Приготовьте маринад: в 3 литрах воды растворите 3 ст. л. соли и 8 ст. л. сахара. Доведите до кипения и сразу залейте помидоры в банках. Оставьте на 5 минут, затем слейте маринад обратно в кастрюлю и снова доведите до кипения.

Перед второй заливкой добавьте в каждую банку по 1,5 ст. л. 9% уксуса. Снова залейте кипящим маринадом и сразу закатайте стерильными крышками. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Храните заготовки в прохладном месте. Эти помидоры хороши уже через месяц, но настоящий вкус раскрывается через 2-3 месяца. Подавайте как самостоятельную закуску или добавляйте в салаты и горячие блюда. Они получаются настолько вкусными, что банки опустошаются мгновенно!

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