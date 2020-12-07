Законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря внесут в ГД

https://static.news.ru/photo/fa0e67c2-38d9-11eb-98a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внести изменения в Трудовой кодекс и перенести выходной день с 8 января на 31 декабря предложили депутаты от ЛДПР. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму 8 декабря.

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов пояснил, что такое нововведение позволит гражданам «нормально подготовиться» к «общему главному торжеству» в ночь на 1 января.

Нашли, пожалуй, компромиссное решение. Должно устроить даже самых непримиримых критиков инициативы сделать 31 декабря выходным постоянно и согласно норме закона, — отметил Нилов в своём Telegram-канале.

Согласно действующему Трудовому кодексу, новогодние каникулы включают в себя 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.

По мнению авторов инициативы, перенос нерабочего дня с 8 января на 31 декабря, не повлияв на общую продолжительность каникул, «позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни» и «соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

Вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём оставлен на усмотрение регионов РФ, сообщил 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В прошлом году последний декабрьский день был объявлен выходным более чем в 15 регионах страны.

Как писал NEWS.ru, рабочий день 31 декабря в Вологодской области будет перенесён на субботу, 26 декабря, объявил губернатор региона Олег Кувшинников. Также 31 декабря объявили выходным днём в Ставропольском крае, Чувашии, в Курской, Мурманской, Владимирской областях и ещё ряде регионов.