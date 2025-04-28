Загадка сладкой редиски: вот почему ваш урожай горчит и как это исправить

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Горькая редиска — частая проблема огородников. Однако разгадать загадку, почему же ваш урожай горчит, и исправить проблему — легче легкого.

Откуда берется горечь?

Недостаточный полив — редис любит влажную почву. Жаркая погода — при температуре выше +25 °C плоды грубеют. Перезревание — передержанные корнеплоды накапливают горечь. Бедная почва — недостаток питательных веществ.

Как вырастить сладкую редиску:

поливайте регулярно (каждые два-три дня), особенно в засуху;

сажайте весной или в конце лета, избегая июльской жары;

удобряйте золой (1 стакан на 1 кв. м) — калий улучшает вкус;

собирайте вовремя — через 20–30 дней после всходов;

выбирайте сорта «французский завтрак», «чемпион», «дуро» — они менее склонны к горечи.

Лайфхак: за два часа до сбора обильно полейте грядку — это сделает редис сочнее. Следуйте этим советам — и хрустящая сладкая редиска будет на вашем столе все лето!

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