Горькая редиска — частая проблема огородников. Однако разгадать загадку, почему же ваш урожай горчит, и исправить проблему — легче легкого.
Откуда берется горечь?
- Недостаточный полив — редис любит влажную почву.
- Жаркая погода — при температуре выше +25 °C плоды грубеют.
- Перезревание — передержанные корнеплоды накапливают горечь.
- Бедная почва — недостаток питательных веществ.
Как вырастить сладкую редиску:
- поливайте регулярно (каждые два-три дня), особенно в засуху;
- сажайте весной или в конце лета, избегая июльской жары;
- удобряйте золой (1 стакан на 1 кв. м) — калий улучшает вкус;
- собирайте вовремя — через 20–30 дней после всходов;
- выбирайте сорта «французский завтрак», «чемпион», «дуро» — они менее склонны к горечи.
Лайфхак: за два часа до сбора обильно полейте грядку — это сделает редис сочнее. Следуйте этим советам — и хрустящая сладкая редиска будет на вашем столе все лето!
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