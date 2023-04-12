Недавно NASA объявило имена четырех участников новой пилотируемой миссии к Луне. В экипаж лунной миссии впервые войдут женщина, афроамериканец и канадец. Этот полёт станет первым более чем за полвека. Советской стороне тогда не удалось отправить своего гражданина на лунную поверхность, хотя СССР также плотно занимался этим вопросом и даже некоторое время преуспевал в изучении Луны. Когда российские космонавты смогут прилуниться и почему нам это до сих пор не удалось, NEWS.ru по случаю Дня космонавтики рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

— Насколько, по вашему мнению, российская ракетно-космическая отрасль готова к пилотируемым полётам на Луну?

— Решающим компонентом в планировании полёта человека на Луну является наличие соответствующей ракеты-носителя. Сейчас сверхтяжёлого носителя, который позволит доставить экипаж и вернуть обратно, нет. Более того, нет программы разработки такого носителя.

Но в каком-то смысле, быть может, это даже и хорошо, потому что если идти по дорожке, проторенной американцами и нами, то [для этого нужен] сверхтяжёлый носитель. Сверхтяжёлый носитель нужен только для реализации такой программы и больше ни для чего, а это весьма дорого.

— Почему у США получилось отправить человека на Луну, а у СССР — нет?

— США создали сверхтяжёлый носитель Saturn V с массой при старте 2290 тонн, и у них всё получилось. У нас эквивалентом Saturn V стал Н-1 с теми же примерно характеристиками. Но, к сожалению, не всё пошло так, как планировалось. На мой взгляд, там были ошибки в подготовке проекта в целом изначально.

После Н-1 у нас был разработан сверхтяжёлый носитель «Энергия». Он изначально предполагался для решения многих задач, из которых была решена всего одна — с его помощью был успешно запущен советский пилотируемый аппарат многоразового использования «Буран». Дальше программа была закрыта, а «Энергия» не нашла применения.

Американцы тоже закрыли свою программу «космических челноков» Space Shuttle. Главная задача перед ними стояла в том, чтобы удешевить пуски пилотируемых аппаратов, но она не решалась. Выяснилось, что многоразовость дороже, чем казалось. Один запуск Shuttle стоил $0,5 млрд. Для сравнения — те же задачи в СССР решались ракетой-носителем «Союз» за $80 млн. Разница, как видите, существенна.

Астронавт Базз Олдрин, пилот лунного модуля первой миссии по высадке на ЛунуФото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look PressАстронавт Базз Олдрин, пилот лунного модуля первой миссии по высадке на Луну

У нас тоже была программа многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Когда она разрабатывалась, у неё были решительные противники по соображениям экономичности. Одним из серьёзных критиков этого проекта был главный конструктор «Энергии», академик Василий Павлович Мишин. Но он был побеждён, и деньги были потрачены, надо признаться, впустую.

Сейчас американцы с помощью Boeing разработали сверхтяжёлый носитель SLS для запуска пилотируемого корабля «Орион». Первые испытания ракеты в беспилотном варианте успешно прошли в 2022 году, в 2024-м планируется облёт, а в 2025-м — посадка [на Луну] участников пилотируемого запуска миссии «Артемида». SLS повторяет то, что было достигнуто раньше, когда использовался носитель Saturn V и корабль «Аполлон».

У СССР на выходе был пилотируемый облёт луны с использованием носителя тяжёлого класса «Протон» и аппарата Л-1. Всего состоялось несколько пусков, один из них был полностью успешным. Но в итоге, поскольку задачи пропаганды были не столь актуальны, этот проект был тоже закрыт. Он показал, что облететь Луну можно, но чтобы сесть на неё и вернуться, многоразовый носитель нужен другой — не тяжёлый, а сверхтяжёлый. А его у нас не было.

Ещё Сергей Королёв предлагал не заниматься сверхтяжёлыми носителями, а построить корабль, который полетит к Луне уже будучи собранным на орбите Земли. В этом случае туда его доставят не сверхтяжёлый, а несколько тяжёлых носителей. Скажем — четыре «Ангары-5».

Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5»Фото: Министерство обороны РФПуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5»

— Можно ли реализовать этот проект с тяжёлыми ракетами за ближайшее десятилетие?

— Можно. Есть соответствующие технологии, и задача с нашим стопроцентным участием выглядит решаемой. «Ангара-5» у нас есть, но, конечно, для пилотируемого полёта к Луне она нуждается в доработке. Для стыковки на орбите тоже нужны дополнительные решения. Но в любом случае это выглядит много надёжнее и, безусловно, дешевле, чем разработка и запуск сверхтяжёлого носителя.

В планах ранее у нас была чуть более тяжёлая «Ангара», чем сейчас. Это было связано с тем, что перспективный российский многоразовый пилотируемый космический корабль «Орёл» оказался тяжеловат для этого типа ракет-носителей, как и для «Протона».

— Можно ли назвать нашу ракетно-космическую промышленность самодостаточной?

— Конечно, санкции затрудняют работу, потому что к каким-то импортным комплектующим уже привыкли и настроились. Теперь придётся перейти на другие. Я могу совершенно определённо сказать, что они [аналоги] годятся. Может быть, какие-то характеристики у них будут чуть похуже, но настолько «чуть», что на это можно не обращать внимания. Всё это реализуемо.

Если вернуться к прошлому опыту, когда, например, работали над «Энергией», то она была сделана здесь, полностью из отечественных компонентов. В этом плане ничего нового изобретать не нужно. Точнее, нужно, но даже повторение требует ознакомления с документацией, соизмерения с новыми условиями.

Проблема не в этом, а в финансовых ресурсах. Это занятие не слишком дешёвое. К примеру, американская программа «Артемида», по некоторым оценкам, обойдётся в $4 млрд в год или даже больше. Есть ли у нас такие ресурсы? Я не знаю.

— А как вы оцениваете перспективы «Артемиды»?

— США, безусловно, смогут реализовать эту программу — здесь сомнений нет. У них всё идёт гладко, хоть они долго провозились с ракетой SLS. У Boeing есть конкурент — Илон Маск, который тоже может сделать эту ракету. Там была борьба за то, кто получит долю пирога. Хоть Маск её и не получил, он настраивается на Марс, но в лунной программе США он также принимает определённое участие.

У Маска были трудности с двигателями для созданной его компанией сверхтяжёлой ракеты SpaceX Starship. Но эти трудности ожидаемые. Маск старается преодолеть их как инженер, который умеет видеть перспективы сверхдорогих проектов при имеющихся экономических ограничениях.

Астронавты NASA, которые отправятся вокруг Луны на «Артемиде II»Фото: JAMES M BLAIR, James Blair - NAS/Keystone Press Agency/Global Look PressАстронавты NASA, которые отправятся вокруг Луны на «Артемиде II»

— Помимо России и США, какие страны сейчас могут претендовать на пилотируемые полёты на Луну?

— Может Китай (по последним данным, РФ и КНР планируют совместно развивать свои космические программы. — NEWS.ru). В принципе, может Европейское космическое агентство, но соответствующее решение зависит не от него, а от властей Евросоюза в целом. И вряд ли они готовы к таким большим расходам. Участие, причём серьёзное участие [Евросоюза в лунных программах других стран] — да. Но так, чтобы они взяли на себя какую-то заметную долю финансирования, это вряд ли.