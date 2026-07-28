Забыла о привычных соленьях — помидоры по-фински с чесноком и укропом: рассол пьют до дна

Помидоры остаются целыми, упругими, а рассол превращается в густой томатный сок, который пьют отдельно как напиток. На вкус — не кислые, а сладковато-соленые, с легкой пряной ноткой чеснока и укропа. Идеально к мясу, картошке или просто с хлебом. Готовится просто: помидоры укладываются в банку, заливаются перетертыми томатами с солью и сахаром, и через несколько дней закуска готова.

Для приготовления понадобится: 2 кг плотных помидоров, 1 кг спелых помидоров для заливки, 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 1 головка чеснока, пучок укропа, лавровый лист, перец горошком. Помидоры для заливки перекрутите через мясорубку или измельчите блендером, добавьте соль и сахар, перемешайте. На дно стерильной банки положите зелень, чеснок и специи, плотно уложите целые помидоры. Залейте томатной массой, чтобы покрывала овощи. Закройте капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней для брожения, затем уберите в холодильник. Через 2 недели помидоры готовы. Храните в холоде до 2 месяцев.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти помидоры — зимой банка улетает за вечер, рассол пьют как сок. Я добавила в заливку немного острого перца и зелени, а соль уменьшила до 1,5 ложки. Кстати, можно использовать зеленые помидоры — будет интереснее. Находка, а не рецепт!