Заболевших COVID-19 сотрудников ФСИН в три раза больше, чем заключённых

https://static.news.ru/photo/b8fec612-b6e5-11ea-ba90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии коронавирусной инфекции заболевание выявлено у 766 отбывающих наказание и у 2132 работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщил заместитель директора ведомства Александр Хабаров.

Коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 2132 сотрудников и 766 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Выздоровели 1037 сотрудников и 292 человека из числа подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, — сказал Хабаров в интервью ТАСС.

Замдиректора ФСИН отметил, что больше всего случаев коронавируса среди заключённых зафиксировано в Центральном округе. Там заразились 233 человека. За ним следует Уральский округ — 111 заражённых среди сидящих в тюрьмах.

В четверг, 25 июня, коэффициент распространения COVID-19 на территории России составляет 0,93. Показатели ниже единицы зафиксированы десять дней подряд. Этот коэффициент демонстрирует, скольких человек может заразить один инфицированный до самоизоляции.

За прошедшие сутки в 82 российских регионах коронавирус был подтверждён у 7113 человек. Заболевание без клинических симптомов было диагностировано у 32% инфицированных. Общее число случаев коронавирусной инфекции в РФ достигло 613 994 человек. Излечились 375 164 жителя России (+6342 за сутки), скончались от инфекции 8605 человек (+92 за сутки).

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин предложил усилить общественный контроль за исполнением решений, принятых для поддержки граждан и экономики в связи с пандемией коронавируса.