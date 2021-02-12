За время пандемии школьники и студенты стали реже совершать преступления

https://static.news.ru/photo/0160b354-6edb-11eb-98e2-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В 2020 году преступления совершили 34,7 тысячи учащихся и студентов. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. С такими данными Генпрокуратуры ознакомился NEWS.ru.

В то же время в некоторых регионах таких преступников оказалось особенно много. В частности, в Свердловской (1509), Челябинской (1479) и Кемеровской (1338) областях. Несколько меньше показатели — в Красноярском (1051) и Пермском (1014) краях.

Минимальные цифры по совершившим преступления школьникам и студентам наблюдаются в Чечне (9), Ингушетии (15), Чукотском (19) и Ненецком (28) автономных округах, а также в Северной Осетии (38).

Учащиеся вузов могут совершать преступления, стремясь поправить своё финансовое положение. Однако причиной деяния нередко становится незнание закона. Так, уголовное дело открывают и в случае, если студент принёс, как ему кажется, «безобидную» поддельную справку или больничный, рассказал NEWS.ru председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

Уровень правовой грамотности низкий, в том числе среди студентов. Не всегда понимают, что это преступление. Даже когда общаюсь со студентами некоторыми, они говорят: «А вот тут можно такую бумажку сделать». А когда ты начинаешь объяснять, что это преступление и что за это грозит реальный уголовный срок, они удивляются. Мол, «так же многие делают». Это также может быть кража, незаконная деятельность в Интернете, покупка и распространение наркотиков, психотропных веществ. Многие не знают, что потребление — это одно, но если они поделятся с другом, то это уже уголовное преступление, — пояснил Цапко.

Он добавил, что студентам необходимо правовое просвещение. Снижение числа преступников среди них может быть вызвано ростом правовой грамотности и пребыванием дома во время самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал о регионах, где чаще всего совершают самые тяжёлые преступления.