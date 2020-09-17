За сутки в столице коронавирус диагностировали у 730 человек

https://static.news.ru/photo/4ec487a8-f8b9-11ea-a7e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в Москве медики выявили коронавирус ещё у 730 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 274 003 случая заражения.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию COVID-19. По его данным, за сутки в столице скончались девять пациентов с диагностированным коронавирусом, всего жертвами пандемии в Москве стали 5025 человек.

При этом 1323 пациента с COVID-19 за последние 24 часа успешно завершили лечение и выписались из больниц. Всего победить коронавирус удалось 234 029 москвичам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5762 жителей 83 российских регионов. За всё время в России выявлен 1 085 281 подобный случай. С начала пандемии в РФ от коронавируса скончался 19 061 человек (+144 за сутки), выздоровели от инфекции 895 868 человек (+5 754 за сутки).