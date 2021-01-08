За сутки в России выявили 22 851 новый случай коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 22 851 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Теперь общее количество заразившихся с начала пандемии россиян выросло до 3 401 954 человек.

Как рассказали в оперштабе, в течение прошедших 24 часов в стране скончались 456 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. В общей сложности жертвами инфекции стали 61 837 граждан РФ.

Кроме того, за последние сутки из отечественных больниц по выздоровлении выписали 24 080 человек, у которых до этого диагностировали заражение COVID-19. Всего с болезнью сумели справиться 2 778 889

россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, вечером 9 января стало известно, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последние сутки увеличилось более чем на 799 тысяч. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 87,58 млн.

Согласно статистике, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), число летальных случаев увеличилось более чем на 15,4 тысячи, превысив 1,9 млн.