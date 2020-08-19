За сутки в РФ выздоровели 6795 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/efe41890-e1f0-11ea-8c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

За минувшие сутки в России успешно завершили лечение и выписались из больниц ещё 6795 пациентов с диагностированным COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, общее число победивших болезнь россиян достигло 749 423.

В оперштабе отметили, что количество выписанных из больниц по выздоровлении пациентов с диагностированным коронавирусом превышает число заболевших за сутки. Так, за последние 24 часа было выявлено 4828 новых случаев заражения. Общее число таких случаев в РФ достигло 932 321.

Кроме того, за сутки коронавирус в России унёс жизни ещё 117 человек. Общее число жертв на сегодняшний день составляет 15 989.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 32-летний российский журналист Михаил Шагинян, возглавляющий портал об играх GameMAG.ru, скончался от коронавирусной инфекции.