За сутки в РФ выздоровели 6795 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России успешно завершили лечение и выписались из больниц ещё 6795 пациентов с диагностированным COVID-19.
Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, общее число победивших болезнь россиян достигло 749 423.
В оперштабе отметили, что количество выписанных из больниц по выздоровлении пациентов с диагностированным коронавирусом превышает число заболевших за сутки. Так, за последние 24 часа было выявлено 4828 новых случаев заражения. Общее число таких случаев в РФ достигло 932 321.
Кроме того, за сутки коронавирус в России унёс жизни ещё 117 человек. Общее число жертв на сегодняшний день составляет 15 989.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 32-летний российский журналист Михаил Шагинян, возглавляющий портал об играх GameMAG.ru, скончался от коронавирусной инфекции.
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