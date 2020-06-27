За сутки в Москве выздоровели 1852 пациента с COVID-19

В российской столице за минувшие сутки успешно завершили лечение ещё 1852 пациента с коронавирусом.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, таким образом, общее число пациентов, победивших болезнь, в столице достигло 146 043.
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1852 пациента, — заявила она.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с эпидемией стабилизировалась в России. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По её словам, коронавирусная инфекция в стране идёт на спад.
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