За сутки в Москве выздоровели 1852 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6178adb4-b842-11ea-8470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице за минувшие сутки успешно завершили лечение ещё 1852 пациента с коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, таким образом, общее число пациентов, победивших болезнь, в столице достигло 146 043.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1852 пациента, — заявила она.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с эпидемией стабилизировалась в России. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По её словам, коронавирусная инфекция в стране идёт на спад.