За сутки в Москве выздоровели 1223 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1bef2bf6-f7e9-11ea-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице за последние 24 часа число пациентов с диагностированным COVID-19, успешно завершивших лечение, возросло на 1223.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, общее число победивших коронавирус москвичей на сегодняшний день составляет 232 706.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 223 пациента, — сказала она.

Для подтверждения отсутствия вируса в организме человека медики по окончании лечения проводят специальные исследования, а пациенты перед выпиской с больницы получают необходимые рекомендации. Кроме того, врачи предлагают им стать донорами плазмы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что женщинам, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V», не рекомендуется беременеть, пока не закончатся исследования.