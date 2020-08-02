За сутки в Москве выявлено 693 случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/32704618-d560-11ea-b2b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в российской столице коронавирус подтвердился ещё у 693 человек.

Таким образом, общее число выявленных случаев в Москве достигло 243 406. Из них активными на сегодняшний день остаются 56 724. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

С начала пандемии жертвами заболевания стали 4498 человек. За минувшие сутки — 13. При этом выздоровели за последние 24 часа 842 человека. Всего с начала пандемии успешно завершить лечение удалось 182 184 пациентам.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день число подтверждённых случаев заражения превысило 18 млн. К 05:34 мск 3 августа на планете оказались инфицированы 18 017 556 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки в российских регионах от коронавируса скончались 79 человек. Общее число смертельных случаев от COVID-19 в РФ достигло 14 207. Всего в стране за период пандемии выявлено 856 264 заболевших коронавирусом (+5394 за сутки), от инфекции вылечились 653 593 жителя России (+3420 за сутки).