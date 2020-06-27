За сутки число пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось на 6852

https://static.news.ru/photo/6d635576-b84b-11ea-90f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлено 6852 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 627 646.

Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию заболеванию. По его данным, 30% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, 9200 инфицированных за последние 24 часа признаны выздоровевшими после успешного завершения лечения. Общее число пациентов, победивших болезнь, достигло 393 352.

Также за минувшие сутки зафиксировано 188 летальных исходов. Всего с начала пандемии в России от коронавируса скончались 8969 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,9 млн человек по всему миру, более 497 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели более 5,3 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тестирование на коронавирус дало положительный результат у 50 членов избирательных комиссий Ставропольского края. Об этом сообщил председатель региональной комиссии Евгений Демьянов. По его словам, в целом это не сказалось на работе состава участковых комиссий.