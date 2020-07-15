Юриста удалили из процесса Сафронова после отказа дать подписку о гостайне

Адвокат Иван Павлов рассказал о ходе дела советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова. По его словам, Мосгорсуд удалил из процесса защитника Данила Никифирова.
От юриста потребовали дать подписку о неразглашении государственной тайны, так как следователь предоставил новые материалы, однако он отказался,
Адвокат Никифоров отказался давать подписку о неразглашении гостайны в связи с предоставлением следователем новых доказательств по делу, после чего он был удалён из процесса, — рассказал Павлов.
По данным РБК, следователь
Сам Павлов не принимает участие в заседании, потому что хочет избежать подписки о неразглашении гостайны. Это позволяет ему рассказывать о ходе дела прессе. Однако он потерял связь с находящимися на процессе защитниками, так как следователи потребовали от юристов прекратить передавать информацию, а суд согласился с этим.
Как писал NEWS.ru, ранее Иван Павлов заявил, что заключения специалистов в деле о госизмене основываются на формальных перечнях сведений о государственной тайне.
Силовики из ФСБ задержали Сафронова 7 июля в Москве. После этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, журналист подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.
За Сафронова поручились более 20 руководителей СМИ, общественных деятелей и журналистов. По словам адвоката Ивана Павлова, среди поручителей экс-глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.
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