Юриста удалили из процесса Сафронова после отказа дать подписку о гостайне

https://static.news.ru/photo/8709964a-c758-11ea-ab4f-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Иван Павлов рассказал о ходе дела советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова. По его словам, Мосгорсуд удалил из процесса защитника Данила Никифирова.

От юриста потребовали дать подписку о неразглашении государственной тайны, так как следователь предоставил новые материалы, однако он отказался, передаёт ТАСС.

Адвокат Никифоров отказался давать подписку о неразглашении гостайны в связи с предоставлением следователем новых доказательств по делу, после чего он был удалён из процесса, — рассказал Павлов.

По данным РБК, следователь ходатайствовал о приобщении к делу оперативных документов, не представленных в суде первой инстанции. Это не предусмотрено процессуальным законодательством, однако, как считает защитник Сафронова, сотрудник ФСБ может таким образом попытаться спасти своё положение.

Сам Павлов не принимает участие в заседании, потому что хочет избежать подписки о неразглашении гостайны. Это позволяет ему рассказывать о ходе дела прессе. Однако он потерял связь с находящимися на процессе защитниками, так как следователи потребовали от юристов прекратить передавать информацию, а суд согласился с этим.

Как писал NEWS.ru, ранее Иван Павлов заявил, что заключения специалистов в деле о госизмене основываются на формальных перечнях сведений о государственной тайне.

Силовики из ФСБ задержали Сафронова 7 июля в Москве. После этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, журналист подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

За Сафронова поручились более 20 руководителей СМИ, общественных деятелей и журналистов. По словам адвоката Ивана Павлова, среди поручителей экс-глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.