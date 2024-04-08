Юрист развеяла распространенный миф о судьбе детей после развода Юрист Александрова: суд не всегда оставляет ребенка с матерью после развода

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Существует мнение, что ребенок всегда остается с матерью после расторжения брака, однако это заблуждение, рассказала NEWS.ru юрист Людмила Александрова. Она объяснила, что по законодательству Российской Федерации мужчина и женщина равны в своих правах на ребенка.

Существует мнение, что ребенок всегда остается с матерью после расторжения брака, но это не так. По законодательству мужчина и женщина имеют равные права на ребенка. Хотя судебная практика сложилась таким образом, что в большинстве случаев суд действительно встает на сторону матери. При определении места жительства суд руководствуется исключительно интересами ребенка. Важно выяснить, с кем ему будет комфортнее и безопаснее проживать, — сказала Александрова.

По словам юриста, многие считают, что главным аргументом в пользу одного из родителей будут слова ребенка о том, с кем он хочет остаться. Она отметила, что мнение ребенка действительно учитывается, но не является ключевым.

Органами опеки составляется акт об условиях проживания ребенка. Учитывается, какое у родителей материальное состояние, кто из них уделяет больше времени ребенку, занимается его здоровьем и образованием. На основе всех этих пунктов и принимается решение. В первую очередь суд стремится сохранить привычный уровень и образ жизни ребенка, — заключила она.

Ранее Александрова высказала мнение, что у блогера Валерии Чекалиной весьма высокие шансы забрать детей у отца после развода. Она пояснила, что суды в России, как правило, становятся на сторону матери в споре о том, с кем останутся дети.