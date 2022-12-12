Юрист рассказал, как санкции могут ударить по Лепсу и Корчевникову Юрист Жорин: санкции ЕС ударят по Лепсу и Корчевникову, если у них есть активы за границей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Санкции в отношении звезд российского шоу-бизнеса, если будут введены, могут затронуть артистов в ряде случаев, рассказал NEWS.ru юрист Сергей Жорин. Прямое влияние, по его словам, возможно, если у этих лиц (в числе которых ведущий Борис Корчевников и певец Григорий Лепс) есть деньги на зарубежных счетах или же активы за границей (недвижимость, акции, ценные бумаги). Вот на эти активы может быть наложен арест, отметил Жорин.

Они могут быть заморожены до принятия дальнейшего решения по ним. Кроме того, этим артистам и ведущим могут запрещать участие в сделках. И это мы уже не говорим о запрете на перемещения, за которым следует отсутствие возможности въехать в довольно широкий перечень стран. Эти санкции станут мерой неприятной. Учитывая также и то, что у этих людей есть родственники, которых санкции могут лично коснуться, — заметил юрист.

Эксперт подчеркнул, что со стороны нельзя знать досконально, какие активы за пределами РФ имеет та или иная знаменитость. Поэтому в случае, если таковых нет, как и других интересов, включая путешествия, ограничения человека если и затронут, то в минимальной степени, считает Жорин. При этом он заметил, что таких людей, как правило, не существует.

Не будем показывать пальцем, но порой даже самые патриотичные граждане имеют интересы (активы) за пределами России. В этом нет ничего порочащего их патриотизм. Это нормально, но все же может сказаться при внесении в соответствующие списки, — заключил Жорин.

Ранее стало известно, что новые санкции Евросоюза могут затронуть нескольких представителей российского шоу-бизнеса. Речь идет о звездах, которые поддержали специальную военную операцию РФ на Украине. По информации издания, ограничения могут коснуться ведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина).

Данные прессы свидетельствуют о том, что в расширенный список могут попасть 144 человека.