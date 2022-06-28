Юрист рассказал, что грозит за купание в фонтане Юрист Воробьёв: за купание в фонтане грозит штраф до тысячи рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За купание в фонтане грозит штраф до тысячи рублей, такое поведение обычно трактуют как мелкое хулиганство, рассказал юрист Василий Воробьёв «Москве 24». Он пояснил, что таковым считается нарушение общественного порядка с явным неуважением к обществу.

Как правило, у нас купание в фонтанах интерпретируется по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». То есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, уничтожение, повреждение имущества, нецензурная брань. То есть это может относиться к категории мелкого хулиганства, — сказал Воробьёв.

Административный штраф составит от 500 до 1000 рублей, отметил он.

Московский департамент здравоохранения ранее предупредил об опасности купания в фонтанах. В преддверии Дня Воздушно-десантных войск РФ в департаменте обратили внимание на риск заражения кишечной инфекцией и на вред специальных химикатов, которые добавляют в фонтаны.

То, как День ВДВ прошёл в 2021 году в московском парке Горького, показал NEWS.ru в своей фотогалерее. Местные власти напомнили десантникам, что купаться в фонтанах нельзя, и пригрозили отключить подачу воды, если запрет будут нарушать. Президент России Владимир Путин поздравил с праздником всех, кто в голубых беретах.