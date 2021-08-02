Ни фонтана, ни гулянки: как прошёл День ВДВ на фоне COVID-19

В воскресенье, 25 июля, по всей стране и за рубежом проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к 325-летию Военно-морского флота России. Парады прошли в Санкт-Петербурге, Севастополе, Балтийске, Североморске, Каспийске, Петропавловске-Камчатском и в порту сирийского Тартуса.

В торжествах задействованы более 15 тысяч человек личного состава, свыше 200 кораблей и подводных лодок различных классов, более 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники. Так, в параде в...