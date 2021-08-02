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Ни фонтана, ни гулянки: как прошёл День ВДВ на фоне COVID-19
Россия

Ни фонтана, ни гулянки: как прошёл День ВДВ на фоне COVID-19

18:12, 02 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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День Воздушно-десантных войск (ВДВ) в московском парке Горького с традиционным купанием в фонтанах, горячительными напитками и арбузами — под угрозой: там не запланировано никаких праздничных мероприятий из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Купаться в фонтанах вообще запрещено правилами парка. То же ждало и петербургских десантников — местные власти напомнили им, что купаться в фонтанах нельзя, и пригрозили отключить подачу воды, если запрет будут нарушать. Тем не менее президент России Владимир Путин поздравил всех причастных, кто в голубых беретах. Как десантники отмечают свой праздник — в фотогалерее NEWS.ru.

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Сергей Булкин/NEWS.ru

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