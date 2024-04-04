Юрист раскрыл, как недобросовестные покупатели вредят маркетплейсам Юрист Тарасенко: маркетпелйсы завышают цены из-за недобросовестных покупателей

Продавцам на маркетплейсах в последнее время приходится завышать цены из-за недобросовестных покупателей, которые сдают использованную вещь или возвращают вместо дорогостоящего товара подделки, рассказал юрист Александр Тарасенко в рамках проекта SHOT Проверка. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнул, что в этой ситуации страдают все.

В этой ситуации страдают все. Покупатели страдают из-за того, что продавцы, стремясь уменьшить издержки, вынуждены поднимать цены на свои товары. Маркетплейс страдает от того, что у него возникают постоянные споры с покупателями. Продавец же — просто потому что он теряет деньги, — пояснил юрист.

В связи с этим, по его мнению, проблему придется решать всем. Тарасенко отметил, что остро встает вопрос с доработкой законодательства с сфере интернет-торговли. Сейчас законодательство просто не успевает за динамикой развития цифровых платформ в интернете. На маркетплейсы распространяется действие статей о правах покупателя вернуть товар в течение 14 дней или обменять его на аналогичный. Как считают многие юристы, из-за этого наблюдается излишний перекос в сторону клиентов.

В Госдуме ранее предложили запретить оплату возврата заказа маркетплейсам. Инициатива главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова и главы комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева направлена на установление правил для онлайн-платформ, продавцов и пунктов выдачи заказов.