Юрист объяснил, при каких условиях россияне могут платить меньше за ЖКУ Юрист Гусятников: за некачественные услуги ЖКХ можно требовать перерасчет

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Россияне вправе требовать перерасчет за некачественное оказание коммунальных услуг, напомнил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По его словам, которые приводит агентство «Прайм», при отключении горячей воды и отопления в некоторых случаях коммунальщики делают его автоматически. Но если этого не происходит, жильцы многоквартирных домов могут обратиться в управляющую компанию (УК) самостоятельно.

Юрист отмечает, что для подачи заявления необходимо зафиксировать температуру в помещении. Это делает специалист из УК. Он составляет акт на основании замеров температуры воздуха на высоте одного метра от пола.

Перерасчет можно требовать, если температура в помещениях держится ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — 20 градусов по Цельсию. Также на него можно рассчитывать, если тепло в квартиры не подается дольше, чем установлено нормами (при температуре воздуха в помещениях выше плюс 12 градусов — не более 16 часов, от 10 до 12 градусов — восемь часов, от 8 до 10 градусов — четыре часа). При этом суммарно в течение месяца отопление не могут отключать более чем на 24 часа, подчеркнул юрист.

Что касается горячей воды, то за те дни, когда ее не было или температура опускалась ниже нормы, жители платить не должны. Задокументировать отключение также должен представитель УК.

Однако, уточняет Гусятников, добиться снижения сумм в квитанциях из-за перебоев с услугами ЖКХ не смогут те, у кого стоят теплосчетчики или счетчики воды. В таких случаях оплата происходит по фактическому потреблению.

Ранее прокуратура Приморья сообщила, что более трех тысяч жителей 18 многоквартирных домов Владивостока остались без отопления. Причиной стала авария на теплосети. В данное время ведутся ремонтно-восстановительные работы. По факту произошедшего проводится проверка, восстановление теплоснабжения поставлено надзорным ведомством на контроль.