Юрист объяснил, когда работодатель может отозвать сотрудника из отпуска Юрист Русяев: сотрудника досрочно отозвать из отпуска может только с его письменного согласия

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Работодатель имеет право досрочно отозвать сотрудника из ежегодного отпуска только с письменного согласия последнего, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что процедура регулируется ст. 125 ТК РФ. Собеседник добавил, что руководство организации должно убедиться, что подчиненный не относится к льготным категориям.

Досрочно отзывать сотрудника из ежегодного отпуска возможно в соответствии со ст. 125 ТК РФ. Прежде чем отзывать сотрудника из отпуска, надо убедится, что он не относится к льготным категориям. Важно: Отозвать сотрудника из отпуска допустимо только с его письменного согласия. Если же сотрудник не согласен, то прерывать отпуск запрещено, — подчеркнул Русяев.

Эксперт заявил, что отказ досрочно выйти из отпуска не нарушает трудовой дисциплины, и наказать за это сотрудника работодатель не имеет права. Юрист объяснил: если работодатель считает, что без отпускника не обойтись, нужно направить работнику письменное предложение прервать отдых и получить его письменное согласие.

Устное согласие работника на прерывание отпуска не подходит. Если работник находится далеко от места работы, о выходе из отпуска можно договориться по телефону, электронной почте, другим способом. Но по прибытии сотрудника на работу необходимо заручиться его письменным согласием. Согласие работника можно оформить на отдельном документе либо прямо на предложении прервать отпуск. После получения письменного согласия от работника на его отзыв из отпуска, нужно оформить приказ, — подытожил Русяев.

Ранее сообщалось, что около 30% россиян подстраиваются под график партнера при выборе времени для отпуска. При этом мужчины и женщины в равной степени руководствуются этим критерием. Согласно данным исследования, 28% респондентов предпочитают ни под кого не подстраиваться, а 20% опрошенных ориентируются на график, который предлагает работодатель.