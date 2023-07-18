Юрист рассказал, когда работодатель имеет право перенести отпуск сотрудника Юрист Русяев: отпуск могут перенести, если это нужно для сохранения нормального ритма работы

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Работодатель имеет право перенести отпуск сотрудника, если это необходимо для поддержания нормального ритма работы организации, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в других случаях работодатель не может осуществлять такой перенос.

ТК РФ предусмотрено право работодателя перенести запланированный отпуск работника на другой период, если это необходимо для сохранения нормального ритма работы организации (ст. 124 ТК РФ). Например, один сотрудник попал в больницу, кому-то нужно передать его дела. Во всех остальных случаях работодатель так поступать не может, — сказал Русяев.

В то же время он отметил, что не разрешить сотруднику отпуск работодатель также не имеет права. Он может только перенести даты этого периода, однако это осуществляется только при письменном согласии работника и приказе о переносе. Кроме того, юрист добавил, что сотрудник не несет ответственности в случае, если его не устраивает предложение работодателя сменить сроки отпуска, в таком случае тот вполне может ему отказать.

Ранее сообщалось, что около 30% россиян подстраиваются под график партнера при выборе времени для отпуска. При этом мужчины и женщины в равной степени руководствуются этим критерием. Согласно данным исследования, 28% респондентов предпочитают ни под кого не подстраиваться, а 20% опрошенных ориентируются на график, который предлагает работодатель.