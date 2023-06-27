Стало известно, как россияне выбирают время для отпуска Аналитики выяснили, что 30% россиян подстраиваются под график партнера при выборе времени для отпуска

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Около 30% россиян подстраиваются под график партнера при выборе времени для отпуска, заявили аналитики. При этом мужчины и женщины в равной степени руководствуются этим критерием. Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель подчеркнул в беседе с «Радио 1», что россияне ориентируются на разнообразные факторы, и призвал работодателей учитывать причины.

Результаты исследования подчеркнули разнообразие факторов, в соответствии с которыми россияне планируют время отпуска. Работодателям и HR-специалистам стоит учитывать причины выбранного периода для отдыха в индивидуальном порядке и предоставлять гибкие и адаптивные решения, — отметил Кумпель.

Согласно данным исследования, 28% респондентов предпочитают ни под кого не подстраиваться, а 20% опрошенных ориентируются на график, который предлагает работодатель. Чаще незапланированный отпуск берут мужчины и молодежь, когда чувствуют усталость от работы. Отдых планируют, согласовывая его с каникулами детей, только 13% респондентов, в то время как 3% не могут точно назвать критерии, по которым выбирают время для отпуска.

В Аналитическом центре НАФИ ранее сообщили, что больше половины российских путешественников сегодня хотят сами организовывать свой отдых. Каждый десятый житель страны (11%) предпочитает отдыхать в отпуске по пакетным турам. Путешествия с путевками чаще выбирают женщины старше 35 лет с высшим образованием и небольшим доходом.