Назван процент россиян, самостоятельно организующих свой отдых НАФИ: больше половины российских туристов хотят сами организовывать свой отдых

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Больше половины российских путешественников сегодня хотят сами организовывать свой отдых. Об этом NEWS.ru сообщили в Аналитическом центре НАФИ, опросив 1600 человек старше 18 лет.

Почти 60% российских путешественников хотят сами организовать свой отпуск. Самостоятельно забронировать отель в интернете планируют 58% опрошенных, а купить билеты — 59%. Кроме того, каждый четвертый (22%) хочет арендовать автомобиль, — отметили в пресс-службе НАФИ.

За последние три года, в период пандемии и после нее, туристические поездки по стране и за ее пределами совершали 55% жителей России. Портрет современного путешественника: молодой человек (74%), учащийся в вузе или уже получивший высшее образование. Работает, имеет стабильный, хоть и небольшой, доход.

Каждый десятый житель страны (11%) предпочитает отдыхать в отпуске

по пакетным турам. Путешествия с путевками чаще выбирают женщины старше 35 лет с высшим образованием и небольшим доходом. Причем до пандемии, в 2019 году, в турагентства обращались 14% россиян. То есть доля любителей готового отдыха за четыре года сократилась на три процентных пункта.

Ранее NEWS.ru писал о том, во сколько обойдутся отдельные билеты и пакетные туры в Европу на ближайшие недели. Как выяснилось, готовые путевки, предполагающие не только перелет, но и проживание в отелях с завтраками, порой стоят не сильно дороже, чем отдельные авиабилеты. Подробнее — в материале.