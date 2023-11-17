Юрист назвала документы, без которых нельзя покупать подержанную машину Юрист Ситдикова: перед покупкой б/у автомобиля нужно требовать ПТС, СТС и ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед покупкой подержанного автомобиля в салоне или у частных лиц нужно потребовать у продавцов свидетельство регистрации и паспорт транспортного средства (СТС и ПТС), а также диагностическую карту для моделей старше четырех лет, рассказала NEWS.ru юрист Виктория Ситдикова. Она добавила, что ознакомиться лучше и с техпаспортом на машину с пробегом, сервисной книжкой, полисом ОСАГО и инструкцией на установленное дополнительное оборудование.

И в салоне, и у частных лиц нужно потребовать СТС, ПТС, техпаспорт на машину с пробегом, диагностическую карту — с 2022-го она нужна для регистрации авто старше четырех, — сервисную книжку, полис ОСАГО (при наличии), инструкции на установленное дополнительное оборудование (при наличии), — подчеркнула Ситдикова.

Ранее были опубликованы данные статистики, согласно которым объем продаж подержанных автомобилей в России по итогам первых девяти месяцев 2023 года вырос на 27% в сравнении с тем же периодом 2022-го, превысив отметку в 5 млн единиц. При этом чаще всего россияне приобретали подержанные машины Lada. Машины этой марки приобрели более 144 тысячи раз. Второе место заняла Toyota (62,6 тысячи). Замыкает тройку корейский автогигант Kia (34,2 тысячи).