Яркий летний салат с нектарином и моцареллой — свежесть в каждой ложке

Летний салат с нектарином и моцареллой — это свежее и яркое блюдо, которое идеально подходит для жарких дней. Сочетание сладкого нектарина, нежной моцареллы и пикантного малинового соуса создает неповторимый вкус. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к основному.
Ингредиенты:
- листья салата — 1 пучок;
- нектарин — 1 шт.;
- моцарелла мини — 100 г;
- базилик — по вкусу;
- киноа — 2 ст. л.;
- малина — 50 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.
Приготовление:
- Киноа отварите согласно инструкции, остудите.
- Нектарин нарежьте дольками, моцареллу разделите на кусочки.
- Для соуса разомните малину, смешайте с остальными ингредиентами.
- Выложите листья салата, добавьте киноа, нектарин и моцареллу.
- Полейте соусом, украсьте базиликом.
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