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19 июля 2025 в 09:50

Яркий летний салат с нектарином и моцареллой — свежесть в каждой ложке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летний салат с нектарином и моцареллой — это свежее и яркое блюдо, которое идеально подходит для жарких дней. Сочетание сладкого нектарина, нежной моцареллы и пикантного малинового соуса создает неповторимый вкус. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к основному.

Ингредиенты:

  • листья салата — 1 пучок;
  • нектарин — 1 шт.;
  • моцарелла мини — 100 г;
  • базилик — по вкусу;
  • киноа — 2 ст. л.;
  • малина — 50 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Киноа отварите согласно инструкции, остудите.
  2. Нектарин нарежьте дольками, моцареллу разделите на кусочки.
  3. Для соуса разомните малину, смешайте с остальными ингредиентами.
  4. Выложите листья салата, добавьте киноа, нектарин и моцареллу.
  5. Полейте соусом, украсьте базиликом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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