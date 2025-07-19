Яркий летний салат с нектарином и моцареллой — свежесть в каждой ложке

Яркий летний салат с нектарином и моцареллой — свежесть в каждой ложке

Летний салат с нектарином и моцареллой — это свежее и яркое блюдо, которое идеально подходит для жарких дней. Сочетание сладкого нектарина, нежной моцареллы и пикантного малинового соуса создает неповторимый вкус. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к основному.

Ингредиенты:

листья салата — 1 пучок;

нектарин — 1 шт.;

моцарелла мини — 100 г;

базилик — по вкусу;

киноа — 2 ст. л.;

малина — 50 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.

Приготовление:

Киноа отварите согласно инструкции, остудите. Нектарин нарежьте дольками, моцареллу разделите на кусочки. Для соуса разомните малину, смешайте с остальными ингредиентами. Выложите листья салата, добавьте киноа, нектарин и моцареллу. Полейте соусом, украсьте базиликом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.