Японскому журналисту стало стыдно из-за российских сырков

https://static.news.ru/photo/2a08d9f0-4d0f-11eb-b208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bearas/wikipedia.org

Журналист из Японии, рассуждая о российских глазированных сырках, признался, что ему есть в чём раскаяться.

В материале для одной из местных газет автор рассказал о некоторых популярных сейчас в Японии продуктах из бывших советских республик. В частности, он коснулся и сырков.

По словам японца, двадцать лет назад он не поверил своему приятелю, предложившему попробовать продавать в стране этот десерт.

Я возразил, что его идею реализовать нереально. Они очень дешёвые, срок хранения маленький, их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Невозможно. А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из РФ и Белоруссии. Стыдно от своего невежества, — цитирует журналиста РИА Новости.

Он добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 иены (около 230 рублей) за штуку. Мужчина подчеркнул, что этот продукт действительно создаёт ощущение элитарности из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.

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