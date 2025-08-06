Янтарное желе с орехами — десерт, который хочется фотографировать

Абрикосовое желе с грецкими орехами — это не просто вкусно, а еще и очень красиво. Янтарный цвет, прозрачная текстура и аппетитные орешки внутри — идеальный десерт для фото и настоящая находка для зимнего чаепития. Ложка такого желе поднимет настроение даже в пасмурный день.
Ингредиенты:
- абрикосы — 1 кг;
- вода — 500 мл + 100 мл для желатина;
- сахар — 500 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- желатин — 25 г.
Приготовление:
- Абрикосы без косточек нарежьте и варите в воде 15 минут.
- Протрите массу через сито.
- Пюре (примерно 700 мл) верните в кастрюлю, добавьте сахар и варите 20 минут.
- Орехи подсушите и крупно порубите.
- Желатин замочите в 100 мл воды, затем влейте в горячее пюре.
- Добавьте орехи, проварите еще 5 минут.
- Разлейте по стерильным банкам, закатайте, переверните до остывания.
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