Янтарное желе с орехами — десерт, который хочется фотографировать

Абрикосовое желе с грецкими орехами — это не просто вкусно, а еще и очень красиво. Янтарный цвет, прозрачная текстура и аппетитные орешки внутри — идеальный десерт для фото и настоящая находка для зимнего чаепития. Ложка такого желе поднимет настроение даже в пасмурный день.

Ингредиенты:

абрикосы — 1 кг;

вода — 500 мл + 100 мл для желатина;

сахар — 500 г;

грецкие орехи — 100 г;

желатин — 25 г.

Приготовление:

Абрикосы без косточек нарежьте и варите в воде 15 минут. Протрите массу через сито. Пюре (примерно 700 мл) верните в кастрюлю, добавьте сахар и варите 20 минут. Орехи подсушите и крупно порубите. Желатин замочите в 100 мл воды, затем влейте в горячее пюре. Добавьте орехи, проварите еще 5 минут. Разлейте по стерильным банкам, закатайте, переверните до остывания.

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