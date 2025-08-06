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06 августа 2025 в 12:34

Янтарное желе с орехами — десерт, который хочется фотографировать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовое желе с грецкими орехами — это не просто вкусно, а еще и очень красиво. Янтарный цвет, прозрачная текстура и аппетитные орешки внутри — идеальный десерт для фото и настоящая находка для зимнего чаепития. Ложка такого желе поднимет настроение даже в пасмурный день.

Ингредиенты:

  • абрикосы — 1 кг;
  • вода — 500 мл + 100 мл для желатина;
  • сахар — 500 г;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • желатин — 25 г.

Приготовление:

  1. Абрикосы без косточек нарежьте и варите в воде 15 минут.
  2. Протрите массу через сито.
  3. Пюре (примерно 700 мл) верните в кастрюлю, добавьте сахар и варите 20 минут.
  4. Орехи подсушите и крупно порубите.
  5. Желатин замочите в 100 мл воды, затем влейте в горячее пюре.
  6. Добавьте орехи, проварите еще 5 минут.
  7. Разлейте по стерильным банкам, закатайте, переверните до остывания.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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