«Яндекс» объяснил подавление виртуальных митингов против самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b5b3ee3e-ec64-11e9-ba3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Модераторы удалили метки участников виртуальных митингов, которые 20 апреля появились на картах российских городов в «Яндекс.Навигаторе», за нарушение правил сервиса, заявили в пресс-службе «Яндекса».

Крупнейший онлайн-митинг случился в Москве, где один из пользователей создал метку возле Кремля. Его участники оставили сотни недовольных комментариев. Аналогичные акции прошли в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Красноярске и других городах.

«Разговорчики» в навигаторе помогают пользователям делиться информацией о дорожных событиях. Сообщения, не относящиеся к ситуации на дороге или содержащие мат, всегда модерируются и удаляются, — цитирует пресс-службу РБК.

По информации издания, участники онлайн-митингов требовали отменить самоизоляцию и пропускной режим или ввести режим ЧС, освободив граждан от уплаты налогов и платы за ЖКУ.

Как писал NEWS.ru, в центре Владикавказа 20 апреля прошёл реальный митинг против региональных властей, которые протестующие обвинили в сокрытии информации о коронавирусе и потере работы из-за введённого режима самоизоляции. Численность митингующих превысила 1,5 тысячи человек.