Ягоды + йогурт: пастила «Пятиминутка» на 80 ккал — пару движений блендером и готово

Пастила «Пятиминутка» — это невероятно простой, быстрый и низкокалорийный десерт, который готовится из ягод, греческого йогурта и желатина. Подходит для здорового перекуса или сладкого угощения к чаю.

Калорийность на 100 г: примерно 80 ккал (зависит от ягод и количества сахара).

Для приготовления понадобится: 300 г любых ягод (клубника, малина, черника, смородина), 200 г греческого йогурта, 2–3 ст. л. сахара (или подсластителя по вкусу), 15 г желатина.

Рецепт: желатин замочите в 50 мл холодной воды на 10–15 минут до набухания. Ягоды взбейте в блендере с йогуртом и сахаром до однородного пюре. Набухший желатин растопите на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния (не кипятите!). Влейте желатин в ягодную смесь, быстро перемешайте.

Форму застелите пищевой пленкой, вылейте массу, разровняйте. Уберите в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Затем нарежьте на удобные кусочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить пастилу по это рецепту и отметила, что она выходит нежной и воздушной. Для большего аромата и свежести в смесь можно добавить немного лимонного сока и цедры.

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