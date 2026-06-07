Я испек эту пиццу и забыл про доставку навсегда

Я испек эту пиццу и забыл про доставку навсегда

Я обожаю простые рецепты, которые спасают вечер. Эта пицца — именно то, что нужно: готовится из того, что есть в холодильнике, а вкус как из итальянской пиццерии.

Ингредиенты

Тесто для пиццы (я беру готовое) — 300 г, томатный соус — 3 ст. л., моцарелла — 150 г, ветчина — 100 г, шампиньоны — 100 г, орегано — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала достаю тесто из холодильника и даю ему полежать 10 минут — так оно не рвется при раскатке. Тем временем нарезаю шампиньоны тонкими пластинками и обжариваю до золотистого цвета. Раскатываю тесто в круг, смазываю томатным соусом, сверху выкладываю моцареллу, ветчину и грибы.

Отправляю в разогретую до 220 градусов духовку на 12 минут, пока края не зарумянятся. Готовую пиццу посыпаю орегано и режу на куски — горячую, с тянущимся сыром.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Знаете, когда лень возиться, но хочется чего-то домашнего? Я просто достал тесто, добавил ветчину с грибами и моцареллу — и получил пиццу лучше, чем в любой доставке. Меня поразило, как быстро она пропеклась: сыр расплавился равномерно, края стали золотистыми, а середина осталась нежной. Если останется (что вряд ли), разогрейте на сковороде без масла — хруст вернется.