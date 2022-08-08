Выявлен новый вирус, способный заражать людей и животных Ученые Китая и Сингапура обнаружили новый генипавирус, способный заражать людей и животных

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Ученые из Китая и Сингапура обнаружили новый вид генипавируса, который может передаваться людям и животным. По данным китайского информационного портала Paper, его назвали вирусом Ланъе.

В Шаньдуне и Хэнани, Китай, был обнаружен новый генипавирус животного происхождения (henipirus), который может заражать людей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инфекция может передаваться человеку от диких животных. Исследователи отмечают, что всего было выявлено 35 заболевших вирусом Ланъе, все они проживают в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань — у них диагностировали лихорадку, усталость, кашель, анорексию, боль в мышцах, тошноту и другие симптомы.

Ученые предупредили, что несмотря на то что ранее случаи инфицирования не были смертельными или очень серьезными, за ситуацией необходимо тщательно следить. Исследователи призвали не паниковать, но серьезно отнестись к ситуации, ведь вирус перешел на человека, а значит, заболевание может протекать иначе. Кроме того, пока не установлено, может ли вирус Ланъе передаваться от человека к человеку.

Исследователи отметили, что чаще всего инфекция встречается у землеройковых — около 27% из 262 осмотренных животных. Антитела к вирусу также были обнаружены у собак — 5% из 79 особей, и коз — 2% из 168.

В настоящее время вакцины от генипавируса нет. Как правило, его лечат посредством поддерживающей терапии, чтобы избежать осложнений. Ранее были известны два вида генипавируса, способные передаваться людям — вирусы Нипах и Хендра. Их переносчиками считаются летучие мыши.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что российские ученые из ГНЦ «Вектор» создали тест-систему для выявления вируса Нипах. По ее словам, в РФ теперь могут выявить эту инфекцию. Известно, что вирус поражает клетки головного мозга, вызывая энцефалопатию и лихорадку, от него умирают от 40% до 75% пациентов.