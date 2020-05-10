Вывозной рейс из Хошимина отложили на неопределённое время

https://static.news.ru/photo/9edfa1c0-92b4-11ea-9a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damian Gollnisch/ZB/Global Look Press

Запланированный на 12 мая вывозной рейс из Хошимина в Санкт- Петербург отложили.

Как сообщается в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину, рейс № AFL291 отложен на неопределённое время. Причины такого решения не уточняются.

Ранее в Минкомсвязи России составили расширенный график вывозных авиарейсов на период с 9 по 19 мая. Согласно данным ведомства, полёты будут осуществляться из Вьетнама, Испании, Китая, США, Таиланда и других стран. В частности, на 10 мая запланированы рейсы с Бали (Денпасар) и Кипра (Ларнака). Они доставят россиян в Москву, Екатеринбург и Новосибирск. Кроме того, 12, 17 и 18 мая россиян предполагается вывезти из стран ближнего зарубежья — Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии.

В Минкомсвязи напомнили, что регистрироваться на рейсы необходимо на сайте госуслуг. Именно на основе его данных будут формироваться списки пассажиров, сообщал NEWS.ru.