Вышедший из тюрьмы журналист Марат Касем покинул Латвию

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Марат Касем

Российский журналист, шеф-редактор радио Sputnik Литва Марат Касем покинул территорию Латвии, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Касем опасался возможных преследований со стороны властей Латвии и покинул страну, когда появилась такая возможность.

Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну, — отметила она в эфире радио.

Марат Касем является гражданином Лавии, несколько лет он работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня". В конце декабря 2022 года журналист отправился в Латвию по семейным обстоятельствам, где был задержан. Позднее рижский суд арестовал Касема. Лишь в конце апреля шеф-редактор радиостанции вышел из латвийской тюрьмы. В МИД России назвали задержание журналиста местью диктаторских режимов за его принципиальность.

Как сообщалось ранее, власти Азербайджана исключили из списка нежелательных лиц 58 иностранных журналистов, в том числе восьмерых россиян. Решение было принято в рамках 148-й годовщины создания национальной печати и года Гейдара Алиева. Исключенным из списка лицам теперь вновь разрешено посещать страну.