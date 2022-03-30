Выпускников заверили, что им не помешают квоты для студентов из ЛНР и ДНР
Общественный деятель Балаев: квоты для абитуриентов ЛНР и ДНР не помешают поступать другим
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:44, 30 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Квоты для абитуриентов из ЛНР и ДНР не помешают поступать на бюджет выпускникам российских школ, заверил общественный деятель, зампред Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Олег Балаев. Количество бюджетных мест из-за льгот не изменится, объяснил он в разговоре с РИАМО.
На мой взгляд, нет причин переживать о поступлении наших выпускников на бюджетные места в вузах. Льготные места для жителей ДНР и ЛНР будут выделены отдельной квотой и никак не повлияют на других ребят, — сообщил Балаев.
Он добавил, что в некоторых школах Подмосковья ученикам дали возможность в первую очередь ходить на занятия по выбранным для сдачи ЕГЭ предметам.
Ранее стало известно, что Рособрнадзор не станет вводить историю как обязательный предмет ЕГЭ. Среди таковых остаются русский язык и математика, история же будет, как и прежде, дополнительным предметом для сдачи по выбору.
До этого предложил ввести обязательный ЕГЭ по истории для школьников глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, представитель партии «Единая Россия». По его мнению, «без жёстких обязательных требований большинство детей <...> учиться, к сожалению, глубоко истории не будут».