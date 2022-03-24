Хинштейн предложил ввести обязательный ЕГЭ по истории
Александр Чеков
Александр Чеков
13:45, 24 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ввести в качестве ещё одного обязательного предмета на едином государственном экзамене (ЕГЭ) историю предложил в Госдуме глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, добавив, что без жёстких требований большинство детей не будут заниматься этим предметом. Его слова приводит ТАСС.
Предложил бы (…) включить в рекомендации нашей комиссии проработку предложений о том, чтобы ввести обязательный ЕГЭ по истории, — заявил он.
Парламентарий также предложил увeличить количество занятий в школах по этому предмету и в связи с этим кaрдинально переустроить образовательный процесс по истории, cделав его максимально визуализированным.
В России введут единый обязательный курс истории для всех студентов, в том числе из отраслевых и творческих вузов. Подобное решение приняло Минобрнауки. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, на факультетах преподавание этого предмета сокращено или отдано на самостоятельное изучение студентов. Он считает, что без истории нельзя сформировать картину мира «ни у айтишника, ни у инженера».