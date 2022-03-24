Ввести в качестве ещё одного обязательного предмета на едином государственном экзамене (ЕГЭ) историю предложил в Госдуме глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, добавив, что без жёстких требований большинство детей не будут заниматься этим предметом. Его слова приводит ТАСС.

Предложил бы (…) включить в рекомендации нашей комиссии проработку предложений о том, чтобы ввести обязательный ЕГЭ по истории, — заявил он.

Парламентарий также предложил увeличить количество занятий в школах по этому предмету и в связи с этим кaрдинально переустроить образовательный процесс по истории, cделав его максимально визуализированным.