Выбежавшая в эфир с плакатом Овсянникова пожаловалась на разлуку с детьми

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Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, выбежавшая в эфир с агитационным плакатом, пожаловалась на разлуку с детьми и равнодушие мужа. После скандала на телевидении журналистка уехала из России в Берлин, но близкие не поддержали её и остались дома, сообщает StarHit.

В Берлине бывшая сотрудница Первого канала устроилась на работу в Die Welt, но уже сейчас подумывает о возвращении на родину. В интервью одному из изданий она сообщила, что ей «тяжело психологически», так как каждый день она общается с новыми людьми, в её жизни всё поменялось, и она «даже не знает», кто она сейчас.

Я осталась бомжом, без дома. Дети мои в Москве, обнять их не могу. Я пока не возвращаюсь в Москву, но, конечно, намерена это сделать, — сказала Овсянникова, не забыв похвалиться оптимизмом и тем, что «продолжает бороться».

С 11-летней дочкой журналистка постоянно на связи, а 17-летний сын игнорирует мать. В этом, уверена бывший редактор, виноват его отец, который работает на RT и «промывает ему мозги». К тому же, считает Овсянникова, у сына-подростка сейчас непростой возраст и он считает маму «предательницей, разрушившей всю нашу жизнь».

А дочка каждый раз говорит, когда я звоню: «Мамочка, когда же ты вернёшься?» Я ей всё время отвечаю: через неделю, через неделю. И она говорит: «Мам, неделя прошла, а тебя всё нет». Так мы с ней общаемся. Мне, конечно, плакать хочется, — признаётся журналистка.

Овсянникова не может наладить контакт и со своей мамой, которая отвернулась от дочери после скандала. Намерение журналистки перевезти со временем всю свою семью в Европу не одобрил никто из её близких. Сын к ней ехать не хочет, дочь нет возможности забрать, так как закончился срок загранпаспорта. Сама мать не может сделать документы, потому что находится в Берлине.

А бывший муж не хочет давать разрешение на выезд детей за рубеж, не хочет делать паспорта. Я несколько раз звонила, через сына просила, но он не хочет пошевелить и пальцем. У меня даже была запись назначена на подачу документов, но он не пошёл, — жалуется беглянка.

Ранее редактор Марина Овсянникова после долгого молчания вышла на связь и рассказала о жизни после скандала. По её словам, после поступка в эфире новостной передачи, её стали публично критиковать, с Первого канала ей написал только один человек, другие проигнорировали.