«Вы не люди, вы твари»: силовики начали оттеснять владикавказцев с площади

Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.
В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.
Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.
Около 10 активистов провели переговоры с властями Северной Осетии. Они призвали других протестующих разойтись, однако участники митинга освистали их и отказались.
Участники схода с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы. Силовики под аплодисменты собравшихся отошли к дому правительства. СМИ сообщают, что бойцы не покинули место митинга, они лишь отошли в сторону и, вероятно, рассматривают возможность штурма здания администрации протестующими.
Тем временем фотограф Алексей Кириленко, который выступает на стороне митингующих, сообщил о том, что люди из ОМОНа перешли на сторону протестующих.