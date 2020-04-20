«Вы не люди, вы твари»: силовики начали оттеснять владикавказцев с площади

https://static.news.ru/photo/448cb68e-831b-11ea-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Элина Сугарова/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов начали оцеплять площадь Свободы во Владикавказе. Силовики пытаются выдавить протестующих с этой территории.

Бойцы хотят направить жителей к дворцу Правосудия, передаёт «Регион online».

Вы не люди, вы твари! Вы к народу не относитесь, вы дерётесь, — кричала омоновцам одна из активисток.

При этом бойцам дана команда не применять спецсредства, следует из видеозаписи, опубликованной в Twitter.

Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.

В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.

Около 10 активистов провели переговоры с властями Северной Осетии. Они призвали других протестующих разойтись, однако участники митинга освистали их и отказались.

Участники схода с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы. Силовики под аплодисменты собравшихся отошли к дому правительства. СМИ сообщают, что бойцы не покинули место митинга, они лишь отошли в сторону и, вероятно, рассматривают возможность штурма здания администрации протестующими.

Тем временем фотограф Алексей Кириленко, который выступает на стороне митингующих, сообщил о том, что люди из ОМОНа перешли на сторону протестующих.