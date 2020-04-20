Митингующие во Владикавказе отказались расходиться после переговоров

https://static.news.ru/photo/ca88d17c-8317-11ea-aef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активисты, которые провели переговоры с властями Северной Осетии, призвали других протестующих разойтись. Однако участники митинга освистали их и отказались.

Переговорщики подтвердили, что всех задержанных на мероприятии отпустят, передаёт «ОсНова».

Мы продолжим работать над всеми озвученными сегодня вопросами, но для этого не должно быть социального напряжения, — подчеркнул представитель протестующих Олег Кайтуков.

Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.

В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.

Участники схода с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы. Силовики под аплодисменты собравшихся отошли к дому правительства. СМИ сообщают, что бойцы не покинули место митинга, они лишь отошли в сторону и, вероятно, рассматривают возможность штурма здания администрации протестующими.

Тем временем фотограф Алексей Кириленко, который выступает на стороне митингующих, сообщил о том, что люди из ОМОНа перешли на сторону протестующих.