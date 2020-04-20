Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа

Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.
Ваши родители будут вами гордиться! Вы сами из народа, вы сами наши! — такими словами провожали силовиков протестующие.
Однако, как
Тем временем фотограф Алексей Кириленко, который выступает на стороне митингующих, сообщил о том, что люди из ОМОНа перешли на сторону протестующих. Его слова
Толпа им аплодирует, — написал фотограф.
Участники митинга требуют отставки республиканских властей, сворачивание режима самоизоляции, освобождение активиста Вадима Чельдиева. Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru писал, что к ним вышел глава региона Вячеслав Битаров, который пообещал, что всех задержанных отпустят. По его словам, от коронавируса можно защититься только дома. Однако из толпы у него спросили, почему в таком случае продолжает работу принадлежащий политику пивной завод.
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