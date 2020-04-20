Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа

https://static.news.ru/photo/94ca795c-8315-11ea-a094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.

Ваши родители будут вами гордиться! Вы сами из народа, вы сами наши! — такими словами провожали силовиков протестующие.

Однако, как отмечает издание «Обзор», бойцы ОМОНа не покинули место митинга, они лишь отошли в сторону и, вероятно, рассматривают возможность штурма здания администрации протестующими.

Тем временем фотограф Алексей Кириленко, который выступает на стороне митингующих, сообщил о том, что люди из ОМОНа перешли на сторону протестующих. Его слова передаёт телеканал «Царьград».

Толпа им аплодирует, — написал фотограф.

Участники митинга требуют отставки республиканских властей, сворачивание режима самоизоляции, освобождение активиста Вадима Чельдиева. Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что к ним вышел глава региона Вячеслав Битаров, который пообещал, что всех задержанных отпустят. По его словам, от коронавируса можно защититься только дома. Однако из толпы у него спросили, почему в таком случае продолжает работу принадлежащий политику пивной завод.