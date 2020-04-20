Происшествия

Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа

17:28, 20 апреля 2020 133
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции. 

Ваши родители будут вами гордиться! Вы сами из народа, вы сами наши!такими словами провожали силовиков протестующие.

Однако, как отмечает издание «Обзор», бойцы ОМОНа не покинули место митинга, они лишь отошли в сторону и, вероятно, рассматривают возможность штурма здания администрации протестующими.

Тем временем фотограф Алексей Кириленко, который выступает на стороне митингующих, сообщил о том, что люди из ОМОНа перешли на сторону протестующих. Его слова передаёт телеканал «Царьград».

Толпа им аплодирует, — написал фотограф.

Участники митинга требуют отставки республиканских властей, сворачивание режима самоизоляции, освобождение активиста Вадима Чельдиева. Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что к ним вышел глава региона Вячеслав Битаров, который пообещал, что всех задержанных отпустят. По его словам, от коронавируса можно защититься только дома. Однако из толпы у него спросили, почему в таком случае продолжает работу принадлежащий политику пивной завод.

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