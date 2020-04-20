Власти Северной Осетии устроили переговоры с митингующими

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Примерно 10 представителей активистов, вышедших на митинг во Владикавказе, прошли в здание правительства Северной Осетии. Они вели переговоры с представителями власти около часа.

Протестующие договорились, что силовики отпустят всех задержанных, передаёт «Кавказский узел». Кроме того, власти просят сформировать инициативную группу для обсуждения материальной помощи безработным.

Переговорщики предложили активистам разойтись, однако те отказались.

Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.

В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.