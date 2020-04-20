Власти Северной Осетии устроили переговоры с митингующими

Примерно 10 представителей активистов, вышедших на митинг во Владикавказе, прошли в здание правительства Северной Осетии. Они вели переговоры с представителями власти около часа.
Протестующие договорились, что силовики отпустят всех задержанных,
Переговорщики предложили активистам разойтись, однако те отказались.
Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.
В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.
Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.
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