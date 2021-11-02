Вузы могут продлить дистанционку после 8 ноября

Вузы могут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов. Решение об этом смогут принимать руководители образовательных учреждений. Об этом говорится в приказе Минобрнауки, размещённом на сайте ведомства.

Руководители образовательных и научных организаций, исходя из эпидемиологической обстановки в субъекте РФ, вправе обеспечить реализацию образовательных программ в сфере самостоятельной работы обучающихся и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, — говорится в опубликованном приказе министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Отмечается, что при введении самоподготовки вузам следует обеспечить учащихся методической поддержкой и за три дня предупредить об объёме работы. Также необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования. То же касается и организации сдачи сессий в удалённом режиме.

Ранее Минобрнауки регламентировало обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней.

Известно, что в РАНХиГС уже приняли решение о продлении формы дистанционного обучения на период после 8 ноября. О переводе на смешанный формат обучения предупредили и студентов Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил переход на дистанционное обучение и в школах города после каникул, однако выразил надежду, что подобного не произойдёт.