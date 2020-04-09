Вузы могут изменить график сдачи сессий из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d64b8d0a-7a53-11ea-a2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Минобрнауки разъяснило порядок проведения зачётов и экзаменов в высших учебных заведениях в связи с ограничениями из-за коронавируса. Каждый вуз может самостоятельно корректировать график и порядок сдачи сессии.

При этом заведения должны основываться на рекомендациях федеральных и местных властей, говорится в Telegram информационного центра по коронавирусу. Там отметили, что аттестация, запланированная на весну, уже перенесена.

Кроме того, министерство работает над применением дистанционных технологий в ходе сессии.

Для студентов невыпускных курсов практические занятия перенесут на следующий год, а стипендии всем студентам сохранят, добавили в ведомстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство высшего образования и науки России призвало вузы ввести льготный режим проживания в общежитиях на время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции в стране.

28 марта в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома. Они продлятся как минимум до конца апреля.